VALLE VIEJO

El nuevo espacio se inaugurará este viernes 12 con Suerte Vagabunda y el sábado 13 con Llamón Fusión, con entrada libre y gratuita.

Este fin de semana abrirá sus puertas El Viejo Rock & Jazz, un nuevo café bar ubicado frente a la Plaza de San Isidro, en Valle Viejo, que propone convertirse en un punto de encuentro para los amantes de la música en vivo, el rock y el jazz.

El espacio iniciará sus actividades los días viernes 12 y sábado 13 de junio con una programación especial que marcará su debut ante el público.

La apertura comenzará el viernes 12, desde las 22 horas, con una noche dedicada a la música de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La propuesta cobrará un significado especial tras la reciente muerte del Indio Solari. La noche contará con la presentación de la banda tucumana Suerte Vagabunda, reconocida por sus homenajes a Los Redondos, y con la musicalización de Pablo “Colo” Freites. La entrada será libre y gratuita.

Con más de una década de trayectoria, Suerte Vagabunda se consolidó en la escena tucumana por su tributo a Los Redondos, combinando fidelidad sonora, energía en vivo y una fuerte conexión con el espíritu del rock nacional. Integrada por Christian Figueroa, Álvaro Sotillo, José Ignacio Juárez, Emilio Uchiha y Paco Heredia, la agrupación llega a Catamarca para formar parte de una noche especial que marcará el comienzo de este nuevo proyecto cultural.

La programación continuará el sábado 13 de junio, también desde las 22 horas y con entrada gratuita, con la presentación de Llamón Fusión, una propuesta orientada al jazz, que compartirá la velada con un set de vinilos de Javier García.

Llamón Fusión se trata de un proyecto musical impulsado por la libertad de expresión y la necesidad de comunicar, transmitir y sentir a través de la música. Aunque es una formación joven, ya ha recorrido distintos escenarios del NOA, incluyendo su participación en el 3° Festival de Jazz de Catamarca, donde compartió escenario con Javier Malosetti.

Su propuesta incorpora influencias de diversos géneros como la música afro, la bossa nova, el reggae, la samba y el funk, con una fuerte presencia de la improvisación y el lenguaje propio del jazz. La banda está integrada por Mirko Bustos (bajo y voz), Sergio Páez (saxo tenor y alto), Agustín Arias (guitarra), Roy Fil (batería) y Joaquín Falca (guitarra).

Ubicado en Tristán Lobo, frente a la Plaza de San Isidro, El Viejo Rock & Jazz nace con la premisa de ofrecer un espacio donde la música sea la verdadera protagonista, sumando una nueva propuesta a la escena cultural de Valle Viejo y del Valle Central de Catamarca. Para más información sobre la programación, novedades y futuras fechas, se puede seguir la cuenta oficial de Instagram de El Viejo Rock & Jazz: www.instagram.com/elviejorockjazz