La Corredera Teatro presenta en La Dorila una experiencia teatral y gastronómica única: la entrada contempla la obra, tragos, locro y vino de la Bodega de la Calle Oscura.

La Corredera Teatro presentará “El Cashondo” en el espacio cultural La Dorila, con una propuesta que articula teatro, gastronomía y participación del público en una misma noche. La experiencia incluye la función teatral, una cena completa con entrada, plato principal y bebida, además de la participación en un sorteo por un premio sorpresa, en una invitación concebida para vivir mucho más que una obra.

Con esta propuesta, “El Cashondo” se proyecta como una de las experiencias destacadas de la agenda cultural local. La entrada tiene un valor de $45.000 por persona e incluye la obra teatral, tragos, locro y vino de la Bodega de la Calle Oscura. Además, habrá un 10% de descuento hasta el miércoles 10 de junio y un 15% de descuento para estudiantes y jubilados.

Las funciones se realizarán en La Dorila, ubicada en Av. Güemes 1121, en un ambiente climatizado y con capacidad limitada. El cronograma prevé presentaciones los sábados 13, 20 y 27 de junio a las 21:00, los domingos 14, 21 y 28 de junio a las 20:00, y los domingos 5 y 12 de julio también a las 20:00. La obra está destinada a mayores de 16 años y la asistencia será únicamente con reserva previa, que podrá gestionarse por WhatsApp al 3834973050 o mediante formulario de Google: https://forms.gle/9LJwxD8yE953Nr9M7. Los cupos son limitados y la reserva se confirma con el envío del comprobante de pago.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de La Dorila, Be.Pe. Bienaventurados los pobres, Bodega de la Calle Oscura y Pan Para Mis Sentidos. Para seguir las novedades del espectáculo y del espacio cultural, se puede consultar las redes sociales de La Corredera Teatro y La Dorila.

SINOPSIS

En la República gobernada por Penteo, el teatro ha sido cancelado y Dionisio, dios del vino, la fiesta y la escena, ha sido expulsado.

Ante la prohibición, un grupo de actores y actrices decide abrir un bar clandestino llamado El Cashondo. Según una antigua profecía, para que el teatro vuelva a existir será necesario realizar rituales de invocación a Dionisio, representar una tragedia como lo hacían los antiguos, convocar al pueblo y derrocar a Penteo.

Entre celebraciones, conspiraciones y ceremonias, los protagonistas emprenderán una lucha tan absurda como apasionada para recuperar aquello que les fue arrebatado: el derecho a reunirse, imaginar y hacer teatro.

FUNCIONES

Sábados 13, 20 y 27 de junio – 21:00 h

Domingos 14, 21 y 28 de junio – 20:00 h

Domingos 5 y 12 de julio – 20:00 h

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RESERVAS:

Tel: 3834973050

Formulario de reserva: https://forms.gle/9LJwxD8yE953Nr9M7

Alias: LA.CORREDERA.TEATRO – Albarracín Florencia Guadalupe

Cupos limitados

FICHA TÉCNICA:

Elenco: Patricia Medina, Mariana Santillán, Cecilia Salman, Agustin Kaen, Ignacio Haber Ahumada, Gualter Lou, Alberto Moreno y Florencia Alba.

Texto y Dirección: Alberto Moreno

Codirección: Ignacio Haber Ahumada

Asistencia de dirección: Florencia Alba

Gestión: Ingrid Obregón.

Gastronomía: Cinthia Bataglia

Vestuario: Anabel Rosales

Gráfica: Magui Sanchez

Fotografía: Javier Pastrana

Voz en off: Ángel Carreño

Escenografía: realizada por estudiantes de Producción Artística Contemporánea: Arte escenográfico del 4to B del Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC).

Docente: María Ines Marinaro.

Estudiantes: Melina Guadalupe Pánfilo Barrios, José Alejandro Quintero, Guillermo Francisco Ocaña Álvarez, Pamela Maricel Paredes Elguero, Norma Anahí Agüero, Eliana Robledo y Fabricio Espeche.

ACOMPAÑAN: La Dorila, Be.Pe. Bienaventurados los pobres, Bodega de la Calle Oscura, Pan Para Mis Sentidos.

AGRADECIMIENTOS: Ali Fuentes Melo, Escuela N°493 Adán Quiroga.

INSTAGRAM:

@lacorrederateatro

@ladorila_