El futbolista catamarqueño, actualmente integrante de River Plate, visitó el Centro Terapéutico provincial, donde participó de actividades recreativas, jugó al fútbol con los jóvenes y compartió un almuerzo cargado de alegría y emociones.

La ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, recibió al futbolista catamarqueño Aníbal Moreno en una visita especial al Centro Terapéutico, donde el deportista compartió una jornada recreativa junto a los usuarios de la institución.

Durante el encuentro, Moreno participó de distintas actividades junto a los jóvenes, entre ellas un partido de fútbol que permitió generar un espacio de integración, diversión y cercanía con uno de los máximos referentes deportivos que tiene actualmente la provincia.

La visita estuvo marcada por un clima de alegría y entusiasmo. Los usuarios del Centro Terapéutico pudieron interactuar con el jugador, compartir experiencias y disfrutar de una mañana diferente, en la que el deporte fue el principal vehículo para fortalecer vínculos y generar momentos de felicidad.

Tras el encuentro deportivo, Moreno compartió un refrigerio con los presentes. Entre charlas, anécdotas y risas, el futbolista continuó intercambiando experiencias con los jóvenes y el equipo de trabajo de la institución.

Al finalizar la actividad, el jugador agradeció el cálido recibimiento recibido por parte de los usuarios y del personal del Centro Terapéutico.

“Compartimos una linda mañana, nos reímos mucho y durante el almuerzo pudimos seguir conociéndonos un poco más”, expresó el mediocampista catamarqueño.

Asimismo, destacó la importante labor que se desarrolla diariamente en el Centro Terapéutico y valoró el compromiso de los profesionales que acompañan a los usuarios en sus procesos de atención y rehabilitación.

Moreno también manifestó su gratitud por los obsequios y muestras de afecto que recibió durante la visita, remarcando la emoción que le generó poder compartir tiempo con los jóvenes de la institución.

Desde el Ministerio de Salud resaltaron la importancia de este tipo de encuentros, que permiten acercar referentes deportivos y sociales a espacios terapéuticos, promoviendo la inclusión, la motivación y el bienestar de quienes forman parte de estos dispositivos de atención.