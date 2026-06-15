Las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el origen de su patrimonio continúan generando debate y forman parte de las investigaciones judiciales que analizan un presunto enriquecimiento ilícito.

Durante una actividad realizada en Tucumán, el funcionario aseguró que, tras el fallecimiento de su padre en 2002, junto a su hermano encontraron una importante suma de dinero en efectivo dentro de una propiedad heredada en La Plata. Según relató, ese capital fue invertido posteriormente en criptomonedas, operación que le habría permitido incrementar considerablemente su patrimonio.

Sin embargo, declaraciones realizadas años atrás por el propio Adorni parecen contradecir esa versión. En una publicación de 2018 afirmó que, al heredar la vivienda de su padre, descubrió la existencia de una hipoteca impaga desde 1996 y que le demandó varios años resolver esa situación económica.

Estas diferencias son observadas por la Justicia. El fiscal Gerardo Pollicita analiza la evolución patrimonial del funcionario y busca determinar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y el crecimiento de sus bienes antes y después de asumir funciones en el Gobierno nacional.

La investigación también alcanza a su hermano, Francisco Adorni, actual diputado de La Libertad Avanza. En documentación presentada ante organismos oficiales declaró haber recibido una herencia valuada en 21 millones de pesos, cifra que difiere de los montos mencionados públicamente por Manuel Adorni respecto de los bienes heredados.

Otro de los puntos bajo análisis está relacionado con las ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas. Mientras el jefe de Gabinete sostuvo haber generado alrededor de 300 mil dólares, especialistas señalaron que, según los datos conocidos, la rentabilidad estimada sería considerablemente menor.

Los registros de la sucesión familiar muestran además que la propiedad heredada por los hermanos Adorni arrastraba diversas deudas, embargos y reclamos judiciales vinculados a créditos hipotecarios, expensas y obligaciones bancarias pendientes.

En paralelo, Francisco Adorni también enfrenta una investigación impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien busca determinar si el incremento de su patrimonio durante los últimos años puede justificarse con los ingresos declarados como funcionario público.

Según la denuncia, el patrimonio del legislador habría experimentado un crecimiento significativo entre 2024 y 2025, situación que motivó la apertura de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la Justicia intenta establecer el origen de los fondos declarados, la veracidad de las herencias mencionadas y la evolución patrimonial de ambos funcionarios.