La guerra ruso-ucraniana, iniciada en 2022, se ha convertido en un conflicto bélico que ha tenido importantes efectos a escala global. Más allá de las repercusiones a nivel económico, político y social, dicha guerra también está marcada por el desarrollo armamentístico, debido a que Rusia tiene fábricas que producen los drones iraníes Shashed y Ucrania posee drones marinos que son capaces de derribar cazas rusos.

Sin embargo, que Rusia utilice dispositivos de origen iraní nos hace pensar que dicho país tiene armas más potentes para incrementar su efectividad en el combate. Además, prueba de ello es el recién descubrimiento de un experto ucraniano en drones, que asegura que Rusia tiene otros drones que cuentan con una nueva tecnología anti interferencias de fabricación iraní.

La agencia de noticias The Associated Press revela que estos dispositivos cuentan con una cámara avanzada, una plataforma informática basada en inteligencia artificial y un enlace de radio que permite a un operador pilotarlos remotamente. Además, a diferencia de los drones de ataque ruso que son de color negro, estos son blancos y no tienen marcas ni etiquetas que coincidan con las de los drones de fabricación rusa.

Serhii Beskrestnov, experto en electrónica, declara a The Associated Press que las pegatinas de estos dispositivos seguían el «sistema de etiquetado estándar de Irán», sin embargo, otros expertos afirmaron a la agencia mencionada que «las etiquetas no constituyen una prueba concluyente», aunque «las palabras en inglés concuerdan con la forma en que Irán etiqueta sus drones». Por lo tanto, es bastante probable que Irán haya vendido estos drones a Rusia para realizar pruebas en combate.

¿Rusia podría quedarse sin suministro iraní?



Rusia ha estado bombardeando a Ucrania casi a diario con drones de fabricación irání en este cuarto año de guerra, según The Associated Press. Estos vehículos aéreos no tripulados, con un zumbido que recuerda al de un ciclomotor, sobrevuelan las ciudades mientras las defensas aéreas y francotiradores intentan derribarlos. Aunque algunos van armados con ojivas, muchos simplemente actúan como señuelos.

Además, el país ruso sigue perfeccionando tanto la tecnología como las tácticas asociadas al uso de drones, de esta manera, consigue ataques más eficaces contra Ucrania. Sin embargo, «el Ministerio de Defensa del Reino Unido afirmó que los ataques de Israel contra Irán afectarán negativamente el futuro suministro de equipo militar iraní a Rusia«.

No obstante, aunque los drones rusos se basan en un diseño iraní, actualmente, la mayoría se produce dentro del propio territorio ruso. Por lo tanto, los expertos señalan que, dado que gran parte de la tecnología necesaria para su fabricación —incluyendo el software y el conocimiento técnico proveniente de Irán— ya ha sido transferida a Rusia, el impacto inmediato en su programa de drones sería limitado. Pero, en cierta medida, advierten que si Israel llegara a atacar instalaciones clave involucradas en la producción de drones y componentes como motores o sistemas antiinterferencias destinados a Rusia, el país podría enfrentar problemas de abastecimiento.

Estos son los drones de origen iraní que emplea Rusia



La Guardia Revolucionaria iraní exhibe drones ‘Shahed-136 B’ durante el desfile anual de las fuerzas armadas en Teherán, Irán. AP / Lapresse

Rusia está usando los drones Shahed de una forma cada vez más estratégica, volándolos a gran altitud para mantenerlos fuera del alcance de los tiradores ucranianos, y también a baja altitud para eludir la detección por radar.

Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, Rusia ha intensificado los ataques masivos con estos drones, empleándolos en grupos para bombardear ciudades e incluso lanzarlos en picado contra objetivos específicos. Además, los drones Shahed cumplen funciones tácticas clave, como abrir paso a misiles de crucero o saturar las defensas aéreas ucranianas mediante oleadas de drones señuelo.

