Seguro que a más de uno le resulta familiar esta situación: ojeando catálogos de tiendas online sin estar buscando un producto en concreto, te has topado con una suculenta oferta de un artículo que, aunque no lo consideras primera necesidad, llevas tiempo queriendo hacerte con él. Una escoba vertical que te facilite las tareas de casa o el capricho beauty que siempre incluyes en tu carrito virtual, pero que nunca has terminado de completar el proceso de compra. Por ello, el descuento que has encontrado es tu mejor excusa (y oportunidad) para comprar, al fin, eso que tanto deseas.

Ya te advertimos que esto es lo que te va a pasar cuando veas una de las ofertas flash que Amazon tiene para hoy. Se trata de los auriculares inalámbricos de Heropi, un dispositivo con el que podrás llevar tu música a todas partes y hasta reproducir las mejores playlist para cumplir con tus entrenamientos. Pero lo mejor de estos gadgets no es que te permiten escuchar música de forma cómoda y fácil, si no que el gigante del comercio online los ha rebajado un 70%.Sí, como lo lees. De su precio habitual que son 79,99 euros, hoy Amazon los pone a la venta por 24, con lo que te ahorras 56 euros. Eso sí, la oferta solo estará disponible durante las próximas horas y en unidades limitadas. ¿Se te ocurre un mejor capricho para empezar el mes?

Estos cascos cuestan, solo hoy, menos de 25 euros.

Tres características que te van a convencer

Sonido estéreo de alta fidelidad. Los componentes acústicos avanzados que llevan integrados permiten disfrutar de equipos estéreo de alta fidelidad, así como de una amplia escala de volúmenes que aseguran un sonido claro y natural durante las cuatro horas que tienen de autonomía con una sola carga.

Los componentes acústicos avanzados que llevan integrados permiten disfrutar de equipos estéreo de alta fidelidad, así como de una amplia escala de volúmenes que aseguran un sonido claro y natural durante las cuatro horas que tienen de autonomía con una sola carga. Conectividad y velocidad. La última tecnología ‘bluetooth’ 5.0 EDR es la encargada de velar por una velocidad de coincidencia más rápida entre los cascos y el dispositivo elegido, y solo hay que abrir la caja de carga para conseguir el emparejamiento. Una vez completado el proceso, la potencia real de los auriculares y la caja de carga de los auriculares se mostrarán en su móviles (o móviles, pues pueden sincronizarse hasta con dos ‘smarthphones’).

La última tecnología ‘bluetooth’ 5.0 EDR es la encargada de velar por una velocidad de coincidencia más rápida entre los cascos y el dispositivo elegido, y solo hay que abrir la caja de carga para conseguir el emparejamiento. Una vez completado el proceso, la potencia real de los auriculares y la caja de carga de los auriculares se mostrarán en su móviles (o móviles, pues pueden sincronizarse hasta con dos ‘smarthphones’). Diseño ergonómico y ultraligero. Diseñados para adaptarse bien a la oreja sin provocar molestias ni dolores, estos cascos a prueba de agua de lluvia o sudor está pensados para dar la máxima seguridad durante la práctica deportiva. Además, tal y como destacan en la descripción visible en Amazon, tienen de garantía de un año y atención al cliente de por vida.

