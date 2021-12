Un centro comercial de Dartmouth (Nueva Escocia, Canadá) ha colocado un peculiar árbol de Navidad para decorar sus instalaciones. Se trata de ‘Woody’, un abeto artificial con una cara robótica que puede hablar.

Woody no es la primera vez que aparece en el centro comercial canadiense ‘Mic Mac’, sin embargo, llevaba 15 años sin mostrar su rostro a los visitantes. Este elemento de decoración navideña es considerado como espeluznante para algunos, mientras que otros afirman adorar su presencia.

Su aspecto es tan extraño que la noticia de que Woody ha vuelto al centro comercial ha traspasado fronteras. De hecho, incluso el famoso presentador estadounidense Jimmy Fallon, de ‘Saturday Night Live’, ha llegado a compararlo con la muñeca Younghee de la serie de ‘El juego del calamar’.

Sin duda, el aspecto de Woody no es muy amigable. No obstante, el árbol con rostro llegó a convertirse en un elemento de decoración navideña tradicional entre los habitantes de Nueva Escocia. De hecho, el motivo de su desuso durante 15 años no se debió a la espeluznante humanización del abeto artificial, sino a un deterioro mecánico.

A pesar de la antigua tradición del centro comercial, no todos los visitantes están a gusto con el retorno de Woody, “Odiaba esa cosa –ha llegado a señalar una mujer llamada Bonnie-, especialmente porque trabajaba en el centro comercial y me veía obligada a enfrentarme a ella todos los días”.

Todavía no se sabe si ‘Mic Mac’ pretende recuperar la antigua tradición anual del centro comercial o solo ha sido para este año. A pesar de ello, el árbol de Navidad parece estar muy contento con regresar a ser parte de la decoración navideña de Dartmouth. “Me alegro de que hayáis venido a verme” y “quiero felicitaros las fiestas” son algunas de las frases que Woody dice.

