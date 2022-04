Música

Anthony Patrick James McGuinness, más conocido como Tony McGuinness, visitó Argentina por cuatro días y realizó un evento privado al cual asistió Dj Paul, de Metro 95.1.

Se trata de uno de los integrantes de la banda de música electrónica Above & Beyond, quien además fue guitarrista y compositor del grupo de rock Sad Lovers & Giants durante una década.

El músico organizó un meeting en el Hotel Anselmo Buenos Aires, Curio Collection by Hilton, y recibió a sus invitados pasando música mientras que la anfitriona fue su pareja, Mar Suarez.

McGuinness también fue director de mercadotecnia del sello Warner Music Group, ganando premios por sus campañas para Madonna, SEAL, Simply Red y Mike Oldfield. Durante ese tiempo, Tony se alejó del rock alternativo y comenzó a inclinarse por la música electrónica.

Con su hermano Liam, se unieron para crear música electrónica con el nombre Nitromethane a partir de la década de 2000, mientras continuaba al frente del departamento de mercadotecnia de Warner. Posteriormente se alió con Jono Grant y Paavo Siljamäki para trabajar juntos. Esta unión posteriormente dio como resultado el proyecto Above & Beyond.

En su trabajo con Above & Beyond, uno de sus más importantes aportes fue el remix de la canción ‘What it feels like for a girl’, de Madonna. Desde aquel momento, Above & Beyond se convirtió en uno de los más importantes grupos de música electrónica del Reino Unido y del mundo, lo cual se reflejó en su clasificación como número 4 del mundo, según DJ Mag Top 100.