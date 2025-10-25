La Unión de Estudiantes de Derecho ganó por el 70% de los votos y sigue siendo la agrupación elegida por los estudiantes de la Facultad de Derecho como su representante.

Ayer se realizaron las elecciones para el Centro de Estudiantes periodo 2025-2026 en donde la UED y Franja Morada se disputaron la conducción.

En ese escenario el escrutinio definitivo arrojó como vencedora la Lista N 2 de UED, imponiéndose con 328 votos por sobre 141 de Franja Morada.

Se destacó una amplia participación estudiantil en las elecciones, quedando demostrada la legitimidad y respaldo de los estudiantes hacia la agrupación.

Quedando la Comisión Directiva de la siguiente forma:

• Presidenta: Melissa Molas Jalil

• Secretario General: Ulises Ocampo Agüero

• Sec. Gremial: Maira Díaz

• Sec. Cultura: Santiago Nicolás Gordillo

• Sec. Finanzas: Oriana Gaspanello

• Sec. de Asuntos Estudiantiles: Rodrigo Puentes

• Sec. de Apuntes: Isaías Bustamante

• Sec. de Deporte: Miguel Romero

• Sec. de Prensa: Nahuel Emiliano Reynoso

• Sec. de Actas: Exequiel Ismael Quiroga

Es la única facultad de las 7 que componen la UNCa que la UED se impone ante la hegemonía de Franja Morada.