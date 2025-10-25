En el marco de la campaña electoral, el intendente Raul Barot , quien busca su reelección, a través de la Lista 501 de Fuerza Patria, encabezó un acto junto a los candidatos a concejales del oficialismo. El encuentro contó con la presencia de vecinos de distintas localidades de la jurisdicción, quienes manifestaron su apoyo a la actual gestión.

Durante su discurso, Barot expresó: “Hicimos mucho, pero aún queda mucho por hacer. No tengo dudas de que este 26 de Octubre la gente va a elegir esta gestión, y nos permitirá seguir trabajando cuatro años más por el bienestar de nuestros pueblos. A quienes dicen que no hacemos nada, los invito a recorrer la jurisdicción y ver todo lo que venimos haciendo por el progreso de cada comunidad.”

Cada candidato tomó la palabra, destacando la importancia de continuar apostando a este proyecto municipal que prioriza el desarrollo local y el bienestar de los vecinos.

El encuentro culminó con una celebración que incluyó choripanes, refrigerios y la presentación de artistas musicales, generando un ambiente festivo y de encuentro comunitario.

Este tipo de actividades reflejan el valor democrático y el compromiso ciudadano que fortalece la participación política en cada rincón de la jurisdicción.