En el marco de la campaña electoral, el intendente Raul Barot , quien busca su reelección, a través de la Lista 501 de Fuerza Patria, encabezó un acto junto a los candidatos a concejales del oficialismo. El encuentro contó con la presencia de vecinos de distintas localidades de la jurisdicción, quienes manifestaron su apoyo a la actual gestión.

Durante su discurso, Barot expresó: “Hicimos mucho, pero aún queda mucho por hacer. No tengo dudas de que este 26 de Octubre la gente va a elegir esta gestión, y nos permitirá seguir trabajando cuatro años más por el bienestar de nuestros pueblos. A quienes dicen que no hacemos nada, los invito a recorrer la jurisdicción y ver todo lo que venimos haciendo por el progreso de cada comunidad.”

Cada candidato tomó la palabra, destacando la importancia de continuar apostando a este proyecto municipal que prioriza el desarrollo local y el bienestar de los vecinos.

El encuentro culminó con una celebración que incluyó choripanes, refrigerios y la presentación de artistas musicales, generando un ambiente festivo y de encuentro comunitario.

Este tipo de actividades reflejan el valor democrático y el compromiso ciudadano que fortalece la participación política en cada rincón de la jurisdicción.

Artículo anteriorCIERRE DE CAMPAÑA DE POLÍTICA OBRERA
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor