EN LA JUSTICIA FEDERAL

Los apoderados de la lista ‘Renovación y Cambio Radical’ pidieron que se proclame a Natalia Herrera como presidenta de la UCR.

En el marco de la interna de la UCR, los apoderados de la alianza ‘Renovación y Cambio Radical’, pidieron que se rechace la oficialización de la lista ‘Ahora, radicalismo’ que propone a Alfredo Marchioli como candidato al Comité Provincia, y en consecuencia que se proclame a Natalia Herrera y toda su lista “por ser la única que cumplió con los requisitos”. Según se advirtió, la alianza de Marchioli tiene “vicios insalvables” en siete departamentos, lo que no les permitiría llegar al mínimo de diez. Lo debe resolver la Justicia Federal.

El abogado Ezequiel Stern presentó un recurso de apelación ante la Junta Electoral de la UCR y en la Justicia Federal con competencia Electoral en tanto la resolución mediante la cual se oficializó la lista ‘Ahora, radicalismo’ (que propone a Alfredo Marchioli como candidato al Comité Provincia) “presenta graves vicios en su conformación”. “Lejos de ser subsanables o meramente formales, son incumplimientos a la Carta Orgánica sobre requisitos sustanciales de muchos candidatos, casi 20 personas en toda la provincia”, indicó. “Son serias inobservancias que los descalifican para ser candidatos”, remarcó en el escrito.

En este sentido, el letrado pidió que no se oficialice la lista que conformaron las líneas Celeste, Evolución, MIRA, Morada, Leandro N. Alem, Radicalismo Territorial, la Causa Argentina y Movimiento Renovador “atento a que no llega al piso de diez departamentos”. “Solamente completan nueve departamentos: en los otros siete existen personas que o no son afiliadas o no cuentan con la antigüedad partidaria necesaria, que es de dos años”, explicó. Según el escrito al que accedió El Ancasti, las observaciones se hicieron sobre las listas de Tinogasta, El Alto (Tapso), Pomán (Mutquín), Fray Mamerto Esquiú, Capayán (Huillapima), Santa Rosa (Departamental y Los Altos) y Santa María (Departamental y San José).

“En función de jurisprudencia que hay de las elecciones de 2018, de 2021 y en las últimas de la Juventud Radical, se dejó establecido que el faltante de un candidato en una lista la vuelve incompleta y ese departamento no puede ser contemplado. Por eso creemos que la resolución de la Junta Electoral fue mal hecha, es indebida y arbitraria y corresponde su rechazo”, explicó el abogado.

En el recurso presentado, el apoderado recuerda que hubo un plazo estipulado para realizar subsanaciones y que luego hubo dos instancias más a pedido de los apoderados de ‘Ahora, radicalismo’, y a pesar de esas tres instancias estos errores no fueron corregidos. Por ese motivo, es que piden que sea proclamada la lista de ‘Renovación y Cambio Radical’, que fue conformada por las líneas Radicales en Acción, Raúl Alfonsín, FAPRA y CPR, que propone a Natalia Herrera como presidenta del Comité Provincia.

Fuente: El Chasqui Digital