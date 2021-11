Música

La banda irlandesa volvió al ruedo con “Your Song Saved My Life”.

En el mes en que se cumplen 30 años del lanzamiento de uno de los álbumes más icónicos de U2, “Achtung Baby” (1991), el cuarteto estrena nueva música.

En 2019 habían hecho su aparición pública con “Ahimsa” junto con A.R. Rahman, en 2020 reeditaron “All That You Can’t Leave Behind” y este año, además de colaborar con Martin Garrix en “We Are The People”, la banda liderada por Bono participa de la banda sonora de la película animada “Sing 2” con un nuevo single llamado “Your Song Saved My Life” -“Tu canción salvó mi vida”-.

No es la primera experiencia de U2 en la pantalla grande, la banda de Dublín ya estuvo en diversos sountracks. Por ejemplo, en “Gangs Of New York”, con “The Hands That Built America”, y con “Ordinary Love” para “Mandela: Long Walk To Freedom”. Además, Bono también prestará su voz a uno de los personajes de esta película animada, más específicamente, al león Clay Calloway.

¡Escuchala acá!

Rose Bouzon