El Ministro de Economía, Sergio Massa disparó contra las compañías petroleras,

por la falta de combustible en los surtidores de las estaciones de servicio en

diferentes puntos del país y amenazó con frenar sus ventas al exterior si la

situación no cambia.

Durante una conferencia de prensa tras la asunción del gobernador electo de

Tucumán, el ministro de Economía declaró: «Si el martes a las 12 de la noche no

resolvieron el abastecimiento, el miércoles no salen barriles de petróleo de

Argentina. Porque voy a defender el abastecimiento interno, voy a defender

el consumo de los argentinos»

La Argentina ha batido récord de producción de petróleo este año. Pero además,

las petroleras tienen una particularidad, tienen beneficios impositivos para importar

bienes para producir, beneficios impositivos para importar insumos que se venden

en las estaciones de servicios. Tienen beneficios impositivos para importar todo lo

que es combustible que falta, no pagan impuestos, que por ahí pagan otras

empresas.

Continuando con la conferencia Massa expresó: «Hace 15 días empezaron con

los cupos porque decían que hacía falta un aumento de 20, 40% en los

precios. Después empezaron con los cupos porque tras la elección había una

devaluación. Y ahora porque vence el acuerdo de precios, lo que le quiero

decir a las petroleras es que a mí me encanta que ganemos mercados, que

vendamos petróleo argentino al mundo, que cumplimos nuestra oferta

comercial, pero primero los argentinos».

Para finalizar el Ministro de Economía señaló: «Para los tucumanos, que se

queden tranquilos, que tengo el coraje, voy a enfrentar a aquellos que

especulan en el bolsillo de la gente. Y a los que por ahí especulan, además

decirles, aunque me cueste la elección, si me tengo que pelear para defender

el bolsillo de la gente, la capacidad de transporte y del laburo, lo voy a hacer.

Así que hasta el martes a las 12 de la noche tienen tiempo.»