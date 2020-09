Un hombre y una mujer que circulaban a bordo de un automóvil por la ruta provincial 4, que conduce a la villa veraniega El Rodeo sufrieron lesiones, cuando el vehículo volcó a un costado de la banquina.

Según fuentes policiales sucedió las 14:40, a la altura del kilómetro 47, en el departamento Ambato cuando Atanasio Ramos (52), al mando de un automóvil Chevrolet Ónix rojo, dominio AE-225-LD, acompañado por Angélica Eliberta Marcial (60), realizó una mala maniobra que le hizo perder el control sobre el rodado que terminó cayendo dentro de una alcantarilla.

Como consecuencia del siniestro, la mujer sufrió lesiones por lo que fue trasladada en vehículo particular al Hospital de la localidad de Las Juntas, por lo que en el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaria El Rodeo, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de turno.

Se supo que el auto quedó con importantes daños materiales.

En otro accidente vial, esta vez en la esquina de avenida Choya y Los Terebintos, dos personas que circulaban a bordo de una moto sufrieron lesiones al chocar con un auto. Ocurrió ayer a las 16:15 cuando Brian Ezequiel Sosa (19), al mando de una motocicleta Honda CG Titán 150 cc., acompañado por Sofía Aguirre (19), colisionó con un

automóvil Renault 9 gris, dominio SFT-112, en el que circulaba Mariano Adrián Gallardo Moyano (22).

Por la violencia del impacto la joven debió ser asistida por médicos del SAME, por lo que en el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Octava y sumariantes de la Unidad Judicial N° 8. En inmediaciones de la UNCa, otro motociclista quedó malherido tras chocar con un colectivo.

Sucedió ayer a las 13 en la esquina de avenida Belgrano y Maipú en momentos que Manuel Ceferino Fernández (40), quien circulaba al mando de un colectivo Mercedes Benz, dominio IHF-296, perteneciente a la empresa La Rubí SRL, interno N°14, impactó contra una motocicleta Motomel Blitz blanca 110 cc., que era conducida por Tomás Federico Rutti (20). El conductor del rodado menor debió ser asistido por médicos del SAME.