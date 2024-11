Música

Tras siete años, la banda escocesa regresa a la Argentina en el marco de su gira “Raze The Bar Tour”.

Travis toca este jueves 7 de noviembre a las 20:30 horas en el Teatro Gran Rex. La banda oriunda de Glasgow, se encuentra presentando su décimo álbum de estudio, L.A. Times, lanzado en julio de este año.

Dougie Payne, bajista del grupo, contó en una entrevista que el nuevo disco tiene una fuerte crítica a la sociedad estadounidense y la desigualdad que se vive en la ciudad que le da nombre al álbum.

Además, habló sobre la vuelta del grupo a nuestro país: “Hemos pasado momentos increíbles en Argentina”, y recordó que pasó dos cumpleaños en el país. Uno fue exactamente en la fecha de su nacimiento, el 14 de noviembre de 2013 en el Festival Terra y el otro para su primer Gran Rex, la última vez que visitó el país en 2016. “Es un lugar asombroso. La gente es increíble, apasionada, amorosa y cariñosa. Buenos Aires es simplemente un lugar hermoso, y la comida y el vino son increíbles”, añadió.

“Crecí en los años ’80, así que Maradona era el mejor jugador del mundo, y para mí, sigue siendo el mejor jugador del mundo. Creo que fue increíble. No creo que nadie haya hecho lo que él hizo, no creo que ningún futbolista haya tenido jamás una relación tan amorosa con el balón. Creo que él y la pelota eran como una sola cosa, y era algo hermoso de ver y, además, era un personaje. Y me encantaba eso, amo esa personalidad. Y sí, fue increíble. Él fue asombroso. Y además, claro, siendo escocés, hizo la mano de Dios, genial. Así que eso fue genial”, relató Dougie sobre la relación que lo une al país por la rivalidad que tiene como escocés con Inglaterra.