Después de siete años de radicada la primera denuncia en su contra y luego de un demorado juicio, que fue suspendido en reiteradas ocasiones, el intendente de Puerta del Corral Quemado, Enrique Aybar, fue detenido por haber abusado sexualmente de una adolescente en 2013.

El mandatario municipal será llevado a una cárcel de esta misma provincia, luego de que la Cámara de Casación rechazara un recurso de apelación presentado por su defensa y confirmara así la condena a seis años de prisión efectiva.

“Aybar fue detenido en el departamento de Belén en la tarde de hoy (por este viernes), por una comisión autorizada por el juez de Control de Garantías Oreste Piovano y en las próximas horas será trasladado al penal de Miraflores”, explicaron fuentes judiciales consultadas por la agencia Télam.

El intendente de Puerta del Corral Quemado había sido condenado en agosto pasado, por la Cámara Penal de Tercera Nominación de Catamarca, a seis años de cárcel por el delito de “abuso sexual simple agravado por la guarda”.

En septiembre último, el jefe comunal había solicitado una licencia en su cargo por 90 días luego de escuchar la sentencia del magistrado, por lo que fue reemplazado por el viceintendente, Carlos Casimiro.

Posteriormente, el juez Jorge Palacios admitió el recurso de casación presentado por el abogado Pedro Vélez, encargado de la defensa de Aybar, por lo que el intendente continuó en libertad mientras avanzaba el proceso en su contra.

Por su parte, el defensor de la joven víctima, Sebastián Ibáñez, explicó a Télam que hasta el momento no le habían comunicado “formalmente” los motivos del arresto del funcionario: “Aún no fuimos notificados de la confirmación de la condena, o sea que no sé si la detención se deba a ese hecho o a que el fallo haya quedado firme”, precisó.

Durante el juicio contra Aybar quedó acreditado que en abril de 2013 el intendente viajó a la capital provincial en una camioneta del municipio de Puerta de Corral Quemado con una adolescente de 15 años y su madre , con la promesa de gestionar una beca para la joven.

Mediante una serie de engaños, el dirigente catamarqueño logró quedar solo con la menor de edad y la llevó hasta un motel de la zona sur de la ciudad, donde abusó sexualmente de ella . Posteriormente, fue reelecto intendente de Puerta de Corral Quemado por el frente Juntos por el Cambio en los comicios del 27 de octubre de 2019.

El juicio en su contra por este hecho tuvo sus demoras, ya que fue suspendido en varias oportunidades. La primera fue en octubre de 2018 porque el imputado no pudo ser notificado y otra en 2019 por acción de sus abogados, que lograron postergar el debate.

El caso generó revuelo en la provincia y la Asamblea Ni Una Menos de Mujeres y Disidencias de Catamarca, entre otros grupos activistas, se expresaron en solidaridad con la víctima del ataque sexual.

Finalmente, a mediados de agosto de este año tuvo lugar la primera audiencia del juicio por este caso, que se realizó en la Cámara Penal de Tercera Nominación, con la presencia de la víctima y sus abogados.

Por su parte, tanto los testigos como el acusado en cuestión participaron a través de un sistema de videoconferencia desde la Sala de Audiencias del Juzgado de Control de Garantías de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Belén.

“No me hicieron lugar a la pruebas, no tuvieron pruebas ellos tampoco. No soy un lobo feroz como dicen algunos, no soy lo que dicen por un grupo de dos o tres mujeres que dicen cosas” , manifestó Aybar en un documento que le presentó al director provincial de Asuntos Municipales, Pablo Córdoba, en el que solicitó su licencia por 90 días a raíz de su situación judicial.