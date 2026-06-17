La Selección Argentina dejó atrás los festejos por la sólida victoria ante Argelia y volvió rápidamente al trabajo. Luego del triunfo por 3-0 en el debut del Mundial 2026, el plantel dirigido por Lionel Scaloni realizó una nueva sesión de entrenamiento con el foco puesto en el próximo compromiso frente a Austria.

El conjunto albiceleste comenzó de la mejor manera su camino en la Copa del Mundo gracias a una destacada actuación colectiva y a una noche inspirada de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro. Sin embargo, puertas adentro saben que el objetivo recién comienza y que no hay margen para relajarse.

El próximo examen será el lunes 22 de junio ante Austria, un rival que también llega fortalecido tras vencer a Jordania por 3-1. El encuentro aparece como uno de los más exigentes de la fase de grupos y podría resultar determinante para definir gran parte de la clasificación a los octavos de final.

Por ese motivo, el cuerpo técnico ya comenzó a planificar el duelo ante el seleccionado europeo, analizando variantes tácticas y monitoreando la evolución física de los futbolistas tras el estreno mundialista.

Luego del cruce con Austria, Argentina cerrará su participación en el Grupo J el sábado 27 de junio frente a Jordania. En los papeles, el conjunto asiático aparece como el adversario más accesible de la zona, aunque en el plantel campeón del mundo prefieren mantener la cautela y evitar cualquier exceso de confianza.

La intención de la Albiceleste es asegurar el pase a la siguiente ronda lo antes posible y terminar en lo más alto del grupo para contar con un cuadro más favorable en las instancias decisivas del torneo.

Con el ánimo por las nubes tras el debut ideal, la Selección ya dio vuelta la página y se enfoca en el desafío que se viene. Austria asoma en el horizonte y Argentina sabe que una nueva victoria puede dejarla a un paso de los octavos de final.