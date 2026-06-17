La investigación por el femicidio de Agostina Vega suma nuevos capítulos judiciales. Este viernes está prevista la declaración indagatoria de Soledad Andreani, una de las personas detenidas e imputadas por presunto encubrimiento agravado en la causa.

La medida fue dispuesta por el fiscal Raúl Garzón, quien conduce la investigación. Fuentes cercanas al expediente indicaron que existe la posibilidad de que la acusada decida no prestar declaración ante la Justicia.

Antes de esa audiencia, este jueves deberá comparecer Osvaldo Fassetta, también imputado por encubrimiento agravado y señalado como una de las personas vinculadas a la investigación.

En tanto, la situación procesal de Claudio Gabriel Barrelier se complicó aún más luego de negarse a declarar. La fiscalía resolvió agravar la imputación y ahora está acusado de homicidio triplemente agravado por mediar violencia de género, bajo la figura de femicidio.

De acuerdo con los investigadores, Fassetta mantenía una relación de amistad con Barrelier desde hacía varios meses y habría tenido contacto tanto con la víctima como con integrantes de su entorno familiar. La hipótesis judicial sostiene que cada uno de los imputados habría tenido una participación específica en los hechos que se investigan.

Respecto de Andreani, los investigadores sospechan que facilitó un automóvil Ford Ka de color negro que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta un descampado. Además, entre las pruebas incorporadas al expediente figuran registros de cámaras de seguridad en los que se observa a la mujer junto al principal acusado luego de ocurrido el crimen.

La fiscalía continúa recolectando pruebas y avanzando en distintas medidas para esclarecer completamente lo sucedido y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en un caso que generó una profunda conmoción social.