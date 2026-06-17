El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Educación y Trabajo, realizó la entrega de 207 tablets a 42 escuelas de distintos departamentos de la provincia, en el marco del Plan Nacional de Alfabetización. Con esta acción, se completa la distribución de más de 600 tablets destinadas a 101 instituciones educativas de todo el territorio provincial.

El acto contó con la participación del gobernador Raúl Jalil; la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, junto a autoridades provinciales, equipos técnicos del Ministerio, supervisores y directivos de las escuelas beneficiadas.

La entrega tiene como objetivo fortalecer las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura, especialmente en el primer ciclo (1ro, 2do y 3er grado), mediante propuestas interactivas que permiten acompañar los procesos de aprendizaje, mejorar la evaluación formativa y desarrollar nuevas actividades pedagógicas en las aulas.

En esta oportunidad, los dispositivos fueron destinados a escuelas de los departamentos El Alto, La Paz, Belén, Andalgalá, Capayán, Ambato, Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo. Las tablets cuentan con pantalla de 8 pulgadas, 32 gigabytes de memoria, sistema Android instalado, conexión WiFi y Bluetooth.

Esta acción forma parte del Plan Nacional de Alfabetización, una política que busca que los estudiantes puedan leer, comprender y producir textos de manera acorde a su nivel educativo.

Desde la cartera educativa destacaron que cada dispositivo representa una nueva herramienta para enseñar, aprender, evaluar y acompañar mejor las trayectorias escolares de los estudiantes catamarqueños.