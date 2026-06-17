Yoane Wissa y un enorme cabezazo para el 1-1 contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en la última del primer tiempo. Joao Neves marcó el primero para Portugal a los 6 minutos de la primera etapa.

El encuentro, que se disputó en Houston, Estados Unidos, contó con televisación de DSports y el canal 109 de Flow, además de transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto también está disponible en canchallena.com.

Los lusos, con Cristiano Ronaldo en cancha, integran el lote de los principales favoritos al título, un sueño histórico que nunca consiguieron (su mejor marca fue el tercer puesto en Inglaterra 1966). Por su parte, el golpe tempranero complica a los Leopardos, que están disputando su primera Copa del Mundo desde que recuperaron el nombre histórico de R.D. Congo en 1997 (antes lo hicieron en 1974, como Zaire).

Formaciones

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo o Nélson Semedo; Rúben Dias, Gonçalo Inácio o Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves; Bernardo Silva, Pedro Neto o Rafael Leão y Cristiano Ronaldo.

R.D. Congo: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi o Meschack Elia, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau o Nathanael Mbuku; Yoane Wissa y Cédric Bakambu.

Fixture de la Fecha 1 – Grupo K del Mundial 2026