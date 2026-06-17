La continuidad de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete volvió a quedar bajo la lupa y encendió las alarmas dentro del Gobierno nacional. En las últimas horas crecieron las versiones sobre una posible salida del funcionario, mientras el oficialismo desplegó intensas negociaciones en el Senado para contener una avanzada opositora que amenaza con profundizar la crisis política.

Según trascendió, la situación de Adorni genera preocupación no sólo por el impacto institucional, sino también por las dificultades que provoca en la relación con los bloques dialoguistas y aliados parlamentarios. El caso ya condiciona las negociaciones legislativas y pone en riesgo proyectos que el presidente Javier Milei busca aprobar antes de fin de mes.

La presión sobre el jefe de Gabinete se incrementó luego de que distintos sectores de la oposición impulsaran pedidos de interpelación e incluso comenzaran a evaluar mecanismos para avanzar sobre su continuidad en el cargo. En el Senado, el peronismo promueve una estrategia para acelerar los plazos de una eventual comparecencia de Adorni y habilitar una moción de censura en una misma sesión.

En este contexto, la Casa Rosada puso en marcha un operativo político para evitar que la crisis se traslade al recinto. Funcionarios nacionales mantuvieron contactos con gobernadores y legisladores aliados con el objetivo de impedir que prospere cualquier iniciativa que complique aún más al Gobierno.

Aunque Javier Milei continúa respaldando públicamente a Adorni, dentro del oficialismo crecen las dudas sobre el costo político de sostenerlo. La controversia que rodea al funcionario generó tensiones con sectores del PRO, la UCR y otros espacios dialoguistas, que reclaman definiciones para evitar que el conflicto siga paralizando la actividad parlamentaria.

Mientras tanto, el Gobierno intenta preservar su agenda legislativa. Entre los proyectos que considera prioritarios figuran iniciativas vinculadas a inversiones, reformas económicas y acuerdos financieros que requieren consenso parlamentario. Sin embargo, la situación de Adorni amenaza con desplazar esos debates y convertirse nuevamente en el eje de la discusión política nacional.

Con el Senado como principal foco de preocupación y una oposición que busca capitalizar el desgaste oficialista, las próximas semanas aparecen como decisivas para definir no sólo el futuro de Adorni, sino también la capacidad del Gobierno para sostener su programa legislativo en el Congreso.