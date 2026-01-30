Tras un exhaustivo análisis de más de 170 historias clínicas durante la feria judicial, el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata confirmó que la tragedia es mucho mayor a lo estimado inicialmente. De los 159 casos acreditados, 111 terminaron en fallecimiento y 48 personas lograron sobrevivir, aunque con secuelas por infecciones producidas por al menos dos tipos de bacterias halladas en las ampollas.

El medicamento, un poderoso anestésico utilizado en terapias intensivas y cirugías, contenía gérmenes como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Según las pericias del Cuerpo Médico Forense, estas bacterias «incrementaron el riesgo de muerte» en pacientes que ya se encontraban en cuadros clínicos complejos.

Responsabilidades y situación procesal

Por el caso se encuentra procesado y en prisión preventiva el empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios involucrados. Junto a él, otras 13 personas -incluyendo a su hermano Diego y su madre Nilda- enfrentan cargos por adulteración de sustancias medicinales de modo peligroso para la salud. Ante el incremento de las víctimas, el juez Kreplak anticipó que los imputados volverán a ser indagados, enfrentando penas que podrían oscilar entre los 10 y 25 años de prisión.

Fallas en los registros hospitalarios

El juez Kreplak advirtió sobre las serias dificultades estructurales para reconstruir los casos debido a la fragmentación y desprolijidad de las historias clínicas. «Se necesita establecer un mecanismo estandarizado y digital», reclamó el magistrado ante la Cámara de Diputados, señalando que en muchos centros de salud no se remitieron certificados de defunción o se asentaron causas genéricas como «enfermedad» para ocultar el impacto de la bacteria.

Solo en el Hospital Italiano de La Plata, institución que inició la denuncia, se registraron 15 muertes vinculadas directamente al suministro del opioide sintético contaminado. Las autoridades judiciales no descartan que la cantidad de víctimas siga aumentando a medida que se logre sistematizar la información clínica dispersa en diversas jurisdicciones del país.