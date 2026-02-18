Una familia argentina oriunda de la provincia de Corrientes protagonizó el sábado un trágico accidente vial en la ruta BR-282, en el estado brasileño de Santa Catarina, cuando se dirigía a vacacionar a las playas del sur de Brasil. El siniestro dejó como saldo una mujer fallecida y tres personas gravemente heridas.

El choque ocurrió cuando el automóvil en el que viajaban, un Toyota Corolla con patente argentina, colisionó de frente con otro vehículo que circulaba en sentido contrario y luego impactó violentamente contra un murallón de piedras. La mecánica del hecho es investigada por la Polícia Rodoviária Federal ante una presunta invasión de carril.

Una víctima fatal y tres heridos de gravedad

Como consecuencia del impacto murió Mayra Cardozo, de 39 años, quien viajaba como acompañante. Su pareja, Pedro Sebastián Fader, conducía el vehículo y resultó gravemente herido, al igual que sus dos hijas adolescentes, Valentina (17) y Martina (15), que iban en los asientos traseros.

Según informaron allegados a la familia, las jóvenes sufrieron traumatismos severos, múltiples fracturas y lesiones craneanas. Ambas fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas y permanecen internadas en terapia intensiva. Una de ellas continúa en coma farmacológico tras una cirugía neurológica, aunque estable, mientras se aguarda un nuevo parte médico.

Valentina ingresó en estado crítico luego de perder una importante cantidad de sangre. Presenta fracturas de tibia y pelvis, además de un fuerte golpe en la cabeza con inflamación cerebral en descenso.

El conductor fue rescatado por bomberos

Pedro Sebastián Fader quedó atrapado entre el volante y la butaca producto del impacto lateral. Bomberos de Santa Catarina lograron liberarlo con herramientas hidráulicas y, debido a la gravedad de su cuadro, fue trasladado en el helicóptero sanitario Arcángel a un centro de alta complejidad.

Fuentes médicas informaron que presenta hemorragia interna, costillas fracturadas, pulmón perforado y lesión hepática. Actualmente se encuentra consciente, aunque su entorno decidió no informarle aún sobre el fallecimiento de su esposa hasta que su estado se estabilice.

En el otro vehículo involucrado, de matrícula brasileña, viajaban dos personas que sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron atendidas en el lugar.

Investigación en curso

El accidente ocurrió en el trébol Varginha, cerca de Santo Amaro da Imperatriz, a menos de 70 kilómetros de Florianópolis. Testigos indicaron que el automóvil argentino fue impactado en su lateral derecho antes de chocar contra el murallón.

Medios brasileños mencionaron la posible participación indirecta de un camión que no se habría detenido tras el choque, versión que está siendo analizada por las autoridades. El tránsito en la BR-282 fue interrumpido durante varias horas para permitir el operativo de rescate, en el que intervinieron bomberos, ambulancias y el helicóptero sanitario.

Asistencia, repatriación y solidaridad

El Gobierno de Corrientes dispuso asistencia para que familiares directos viajaran de inmediato a Brasil y acompañen a los heridos. La familia es muy conocida en Paso de la Patria, lo que generó una fuerte conmoción en la comunidad.

Tras la autopsia y los trámites judiciales en Santa Catarina, el cuerpo de Mayra Cardozo será repatriado por vía terrestre. El velorio se realizaría la próxima semana, una vez finalizado el traslado.

Las autoridades estiman que los sobrevivientes deberán permanecer internados en Brasil entre dos y tres semanas antes de ser trasladados a Corrientes para continuar su recuperación. La familia agradeció la colaboración del Gobierno provincial, del personal de salud y la solidaridad de vecinos y conocidos, y habilitó una cuenta para quienes deseen colaborar con los gastos derivados de la tragedia.