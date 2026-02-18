La empresa Fate anunció el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos en la Argentina. La compañía, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de 80 años de trayectoria, despedirá a la totalidad de sus 920 empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta industrial ubicada en la localidad de Virreyes, partido bonaerense de San Fernando.

La firma, fundada en 1940 y dirigida por Javier Madanes Quintanilla, quien también es propietario de Aluar, informó que indemnizará a todos sus trabajadores conforme a la legislación vigente, a la que ya había adherido en 2019.

En un breve comunicado firmado por “el Directorio” y fechado hoy, la empresa explicó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”. Esa fue la única referencia oficial a los motivos del drástico cierre.

En el texto, Fate destacó su liderazgo industrial, basado en “la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”. También subrayó que fue pionera en el abastecimiento de neumáticos radiales y que mantuvo una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina.

“Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”, señaló el comunicado.

El anuncio no incluyó declaraciones de Madanes Quintanilla, nieto de Leiser Madanes, un inmigrante polaco que llegó al país a comienzos del siglo XX y comenzó su actividad como vendedor ambulante de pilotines de hule en el barrio porteño de Once. Según el ranking 2024 de Forbes Argentina, el patrimonio personal del empresario asciende a unos USD 1.500 millones. Una fuente cercana aseguró: “Javier está destrozado, hoy es un día de luto”.