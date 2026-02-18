La Fiscalía de Puerto Madryn investita una posible falta a los deberes de cuidado por parte de terceros en el caso de la joven Sofía Devries, desaparecida desde el lunes en el Golfo Nuevo, donde estaba aprendiendo a bucear. La Prefectura Naval Argentina, responsable de la búsqueda, brindó un panorama desolador sobre la situación de la joven, que realizaba una inmersión junto a un grupo de buceadores frente a la costa en la Patagonia.

“La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, sentenció Adrián Wagner en declaraciones radiales. El funcionario explicó que, debido a la profundidad en la que se encontraba la joven al momento de ser vista por última vez, no se pueden generar falsas expectativas en la familia ni en la opinión pública. Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, el resto del grupo logró regresar a la superficie sin inconvenientes, pero Sofía nunca emergió.

Mediante un comunicado, el Ministerio Público Fiscal informó que buscarán determinar “si existió una eventual falta a los deberes de cuidado por parte de terceros, figura que podría configurar responsabilidad penal en caso de acreditarse una conducta negligente”.

A pesar del desenlace fatal, desde Prefectura aclararon que el incidente no ocurrió en una zona prohibida o peligrosa. Wagner ratificó que el sector cercano a Punta Cuevas es un lugar seguro y cuenta con la autorización correspondiente de la fuerza para la práctica de buceo recreativo y profesional.

El protocolo de emergencia se activó de forma inmediata el lunes tras el reporte de la desaparición, desplegando guardacostas, buzos tácticos y tecnología de rastreo submarino. Sin embargo, el operativo no arrojó resultados positivos tras casi 24 horas de rastrillaje intenso en las aguas del Golfo Nuevo.

Mientras la búsqueda del cuerpo continúa, la Justicia comenzó a trabajar para reconstruir los minutos previos a la desaparición. La causa quedó en manos de la fiscal María Angélica Carcano, quien ordenó una serie de peritajes sobre el equipamiento utilizado y tomará declaración a los instructores y compañeros que participaron de la excursión.

El objetivo de la fiscalía es determinar si existió alguna falla técnica en los tanques de oxígeno, un error humano en la cadena de seguridad o si la joven sufrió algún problema de salud imprevisto durante la inmersión que le impidió ascender con el resto del grupo