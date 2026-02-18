No es solo una capacitación.
Es una experiencia de crecimiento, aprendizaje  💪⚽

📚 Turno Mañana – Teórico
📍 Nodo Tecnológico
🕘 09:30 hs a 12:00 hs

🍽 Receso de almuerzo

🏟 Turno Tarde – Muestreo Práctico en campo.
📍 Sindicato Luz y Fuerza – 3 Puentes

🎙 Disertantes destacados:

Juan Cejas – Gestión de Clubes

Javier Sanguinetti – Organización y Metodología de Entrenamiento

Aprendé sobre nuevas tendencias, planificación moderna y herramientas reales para potenciar equipos y proyectos deportivos.

✅ Abierto a todo público
✅ No requiere titulación
✅ Ideal para todos los interesados en Aprender. 

📲 Inscripciones: 3512438397

✨ El fútbol evoluciona.
Capacitate, actualizate y marcá la diferencia.

