No es solo una capacitación.
Es una experiencia de crecimiento, aprendizaje 💪⚽
📚 Turno Mañana – Teórico
📍 Nodo Tecnológico
🕘 09:30 hs a 12:00 hs
🍽 Receso de almuerzo
🏟 Turno Tarde – Muestreo Práctico en campo.
📍 Sindicato Luz y Fuerza – 3 Puentes
🎙 Disertantes destacados:
Juan Cejas – Gestión de Clubes
Javier Sanguinetti – Organización y Metodología de Entrenamiento
Aprendé sobre nuevas tendencias, planificación moderna y herramientas reales para potenciar equipos y proyectos deportivos.
✅ Abierto a todo público
✅ No requiere titulación
✅ Ideal para todos los interesados en Aprender.
📲 Inscripciones: 3512438397
✨ El fútbol evoluciona.
Capacitate, actualizate y marcá la diferencia.