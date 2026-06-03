En el Tramo: Loma Larga – Las Chacritas, personal de Vialidad Provincial continúa ejecutando tareas de mantenimiento y conservación sobre la Ruta Provincial N° 1, en el tramo comprendido entre Loma Larga y Las Chacritas.

Actualmente se realizan trabajos de control de base granular, replanteo de bermas y recomposición de sectores afectados por derrumbes, con el objetivo de preservar las condiciones de transitabilidad y seguridad de este importante corredor vial de montaña.

El estado de la ruta es transitable con precaución.

Se solicita a los conductores circular con velocidad reducida, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.

Artículo anteriorLibertarios toman el caso de Agostina para reclamar por los «curros del feminismo»
Artículo siguienteRefacciones integrales en el Banco Central de Sangre de la Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor