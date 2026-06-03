En el Tramo: Loma Larga – Las Chacritas, personal de Vialidad Provincial continúa ejecutando tareas de mantenimiento y conservación sobre la Ruta Provincial N° 1, en el tramo comprendido entre Loma Larga y Las Chacritas.

Actualmente se realizan trabajos de control de base granular, replanteo de bermas y recomposición de sectores afectados por derrumbes, con el objetivo de preservar las condiciones de transitabilidad y seguridad de este importante corredor vial de montaña.

El estado de la ruta es transitable con precaución.

Se solicita a los conductores circular con velocidad reducida, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.