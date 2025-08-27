La intendenta Susana Zenteno mantuvo una reunión de trabajo con el titular de Vialidad Provincial, Ing. Fernando Castillo, en la que se planteó la importancia de seguir fortaleciendo el esfuerzo conjunto que se viene desarrollando en Valle Viejo.

Durante el encuentro, se avanzó en la planificación de nuevas obras de pavimentación e infraestructura vial que permitan optimizar la transitabilidad, mejorar la conectividad entre barrios y aportar al desarrollo integral del municipio.

La jefa comunal destacó que “estas gestiones conjuntas son claves para transformar la realidad de nuestros vecinos y vecinas, generando soluciones concretas que impacten en su vida cotidiana”.

De esta manera, el municipio y Vialidad Provincial ratifican una agenda de trabajo articulada que busca garantizar más obras y progreso para Valle Viejo.