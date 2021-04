Parece que iban en serio cuando decían que los coches iban a ser todoterreno, pero no pensábamos que sería tan literal hasta que la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) y Toyota Motor Corporation (Toyota) anunciaron el LUNAR CRUISER, un vehículo explorador presurizado tripulado que circulará en la superficie lunar, y que actualmente está bajo investigación conjunta.

El nombre de LUNAR CRUISER hace referencia al Toyota Land Cruiser SUV. Según la nota de prensa, este se decidió porque era fácil de recordar y muy descriptivo. También reconocen que era el nombre más obvio, teniendo en cuenta el título de su mayor creación.

Vídeo que Toyota Japón ha presentado sobre el Lunar Cruiser

JAXA y Toyota firmaron un acuerdo de investigación conjunta para trabajar en un vehículo lunar presurizado tripulado el año pasado, con una fecha de lanzamiento prevista para la segunda mitad de la década de 2020. Juntos, recopilarán el conocimiento, la experiencia y las capacidades tecnológicas de empresas de una variedad de industrias en su intento de realizar su sueño de mantener actividades continuas en la superficie de la luna como “Equipo Japón”, avanzando.

Los paneles solares le ayudarán a tener más autonomía. JAXA

Además, como parte de sus esfuerzos para crear nuevos socios con el “Equipo de Japón”, JAXA y Toyota han estado discutiendo lateralmente con una variedad de industrias a través de reuniones de estudio basadas en el tema de “una sociedad lunar iniciada por el rover presurizado tripulado” (también conocido como Reunión de Estudio del Equipo de Japón).

Con el rover presurizado tripulado como punto de partida para las discusiones, esta sesión de estudio intercambiará opiniones entre varias industrias con respecto a la visión de la futura sociedad lunar y considerará la realización de actividades lunares sostenibles.

Características del LUNAR CRUISER

Este vehículo funciona con células de energía de hidrógeno y paneles solares, y tiene una autonomía de… ¡10.000 kilómetros! Literalmente casi puede dar una vuelta completa a la Luna, que tiene un diámetro de 10.921 kilómetros. ¿Cómo es posible? En primer lugar la gravedad en la Luna es más pequeña, y no existe resistencia del aire cuando te mueves porque no hay aire… Así que circular por la Luna requiere menos energía que hacerlo en la tierra. Además este Lunar Cruiser de Toyota dispondrá de paneles solares enormes; ya que el Sol incide más fuerte en la Luna al no existir atmósfera, estos se recargarán más rápido.

