Top y pollerita el look de Barby Franco para hacerle frente al verano

7 enero, 2021 0:46

En la historia de su cuenta de Instagram, Barby Franco compartió una sensual foto posando en top y pollera que enamoró a todos sus seguidores.

Barby Franco es una persona muy popular y reconocida en todo el país. Gracias a su amplia trayectoria televisiva y sus distintas apariciones, la modelo logró construir una popularidad envidiable para cualquiera.

Eso se evidencia en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, donde cada una de sus publicaciones tiene un gran alcance y consigue miles y miles de interacciones. No es extraño ver que la famosa sea noticia por alguna intervención en redes.

En esta ocasión, Barby posó con un look muy veraniego que seguramente dejó sin palabras a más de uno. La imagen la muestra con un top negro, minifalda blanca y tacos, mientras posa muy sonriente.

Al ser una historia y no una publicación, no hay forma de comprobar el alcance y las interacciones que tuvo la imagen. Sin embargo, teniendo en cuenta la popularidad de la modelo, es de esperar que no haya pasado desapercibida para nadie.

En su cuenta, Barby Franco supera ampliamente el millón de seguidores y el número continúa creciendo día a día. Allí, aprovecha el espacio para compartir fotos y videos personales, aunque también es usual verla promocionando distintos tipos de productos, debido a su enorme popularidad.

Sus publicaciones rara vez bajan de los 20.000 likes y en ocasiones hasta superan los 60.000, dependiendo del tipo de contenido que comparta.

Además, la famosa también tiene contenido en historias destacadas, agrupadas en temáticas muy diversas.

