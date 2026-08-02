El Matador se dio el gran gusto de triunfar en el Cilindro. La Academia fue una sombra, jugó de menor a mayor e igual cayó por 3 a 1. De esta forma, Tigre liquidó a un descolorido Racing en Avellaneda.

La visita dominó la etapa inicial de punta a punta. Al cuarto de hora, Ignacio Russo estrelló un tiro en el palo. Ese fue solo el prólogo de una jornada plagada de pesadillas para los de Juan Pablo Vojvoda.

Con goles del Pity Martínez y Martín Garay

Iban 19 minutos del primer tiempo cuando Nazareno Colombo quiso hacer un rodeo. El ex Defensa y Justicia la perdió y Gonzalo Martínez corrió sin marcas. El Pity no perdonó el mano a mano y clavó el 1 a 0.

No conforme con eso, Racing fue un manojo de nervios. Matko Miljevic se olvidó de jugar y, encima, le dio un mal pase a Adrián Martínez.

Maravilla no pudo hacerse del esférico. Martín Garay robó, probó de larga distancia y clavó el 2 a 0 para Tigre. La pelota le picó muy mal a Facundo Cambeses, que también fue responsable del tanto.

Sacando algún intento aislado de la Academia, el resto fue de el Matador. Incluso, antes del descanso, hubo un tercer tanto que se le anuló a «Nacho» Russo por mano.

Tigre estiró, Racing reaccionó y el triunfo del Matador se consumó

Lo que trabajó Vojvoda en el entretiempo sirvió de poco. A los 6 minutos del segundo tiempo, la visita amplió la brecha. Un delicioso centro del «Pity» Martínez fue la revancha para Ignacio Russo, que estampó el 3 a 0.

La Academia descontó con una intención de Matías Kranevitter de poner el esférico dentro del área. La caprichosa cayó en la puerta del área grande y Duván Vergara le pegó de primera para guardarla contra el palo derecho.

Racing buscó el descuento para quedar a tiro del empate, pero no lo consiguió. Tigre hizo negocio, se fue desinflando después de lograr su objetivo. El Matador dio la nota este sábado y ganó 3 a 1 en el Cilindro.