Este sábado, a las 00:30, efectivos de la Comisaría El Rodeo, conjuntamente con sus pares del Destacamento Policial Las Juntas y Peritos de la Dirección General Criminalística de la Policía de la Provincia, llegaron hasta un inmueble ubicado en esa localidad del Departamento Ambato, donde materializaron un allanamiento ordenado por el Juzgado de Control de Garantías N° 2, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 4.

Al irrumpir en la vivienda, los policías secuestraron un (01) teléfono celular Xiaomi C14, como así también durante el procedimiento incautaron sustancia herbácea que se trataría de marihuana, una balanza de precisión y un picador de marihuana, tomando conocimiento en este caso el Juzgado Federal, desde donde se impartieron las directivas a seguir.

Por este hecho, días atrás, personal de la División Violencia Familiar y de Género de la Policía de la Provincia, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales, arrestó a un hombre y a una mujer, de 34 y 31 años de edad respectivamente.

En otro hecho, luego de tareas investigativas y con conocimiento del Juzgado Federal, numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Belén), dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llegaron hasta la terminal de Ómnibus de esa Ciudad del Departamento homónimo, donde incautaron diez (10) blíster con cien (100) comprimidos de Midazolam de 15 Mg.

Continuando con las pesquisas y en otro procedimiento realizado en la terminal de Ómnibus de esta Ciudad Capital, efectivos de la División Inteligencia pertenecientes al área mencionada, procedieron a la detención de una mujer de 53 años de edad, al secuestro de dos (02) teléfonos celulares y sesenta y dos (62) recortes con comprimidos de Clonazepam de 0.5 Mg., y Carbamazepina Denver Farma de 200 Mg.