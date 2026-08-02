El ministro de Economía Luis Caputo afirmó que el Gobierno no contempla tomar medidas para ayudar a las familias endeudadas porque se trata de un “acuerdo entre privados” y que el Estado no puede hacer nada, a la vez que aseguró que “la mora con el tiempo va a ir cayendo”.

Caputo sostuvo que es un “tema entre privados” donde el banco le da un crédito a un tercero. “Tampoco hay mucho en lo que nosotros podamos hacer ahí”, dijo el viernes durante una entrevista en A24.

El funcionario se expresó en estos términos en momentos en que la mora en los hogares alcanza niveles récord: según datos del Banco Central (BCRA), en mayo ascendió al 12,8%, el mayor nivel en más de 24 años.

A su vez, dijo que advirtió al sistema financiero sobre la posibilidad de un aumento en la mora. “Nosotros en su momento le dijimos a más de un banco «Escúchame, si estás prestando plata al 10% mensual y los sueldos crecen al dos, lo más probable es que esta gente no te pague»”, evocó.

En tanto, evaluó que quien sacó un crédito “tal vez no le quedaba otra” o dudaba del plan económico del Gobierno porque “tal vez pensó que se venían las elecciones y el presidente se iba y la inflación se lo iba a licuar”.

Y agregó: “Ni los bancos saben a ciencia cierta para qué fue cada crédito”.

“La mora con el tiempo va a ir cayendo”, dijo y remarcó que se ”irá normalizando” porque los bancos “están haciendo un esfuerzo” refinanciando las deudas a tasas mucho más bajas y a plazos mucho más largos.

Ante la pregunta sobre si habrá alguna intervención del Gobierno para resolver la mora, Caputo respondió: “Cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones porque, si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito, y yo no sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que Milei se iba y el dólar se iba a ir a 3.000”.