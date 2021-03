Música

“Por los comités secretos, no dejaré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy”, dijo el cantante.

El cantante The Weeknd no volverá a presentar su música al proceso de selección para los premios Grammy. El canadiense los acusó de “corruptos” y poco transparentes después de no haber logrado ninguna nominación a pesar de ser uno de los grandes favoritos de este año.

El cantante se mostró ofendido en sus redes sociales contra la Academia de la Grabación y los comités anónimos que evalúan a los posibles candidatos a recibir nominación.

La ausencia de The Weeknd en los Grammy fue una sorpresa para la prensa musical internacional, ya que su último disco After Hours es considerado uno de los mejores trabajos del año 2020 en numerosas listas y Blinding Lights se convirtió en la primera canción de la historia en permanecer en el top 10 de la lista Billboard Hot 100 durante todo el año.

En declaraciones recientes para The New York Times, el cantante señaló que planea no volver a ser considerado dentro de la premiación. “Por los comités secretos, no dejaré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy”.

Tras la decisión de The Weeknd, el representante del cantante indicó que espera que se sumen otros artistas al boicot y que se aproveche esta oportunidad para que los Grammy se desarrollen de manera correcta.

La gala se dará este domingo 14 de marzo y contará con la presencia de artistas como: Billie Eilish, Taylor Swift, Dua Lipa, Harry Stiles, Chris Martin, la banda coreana de K-Pop BTS y el reggaetonero Bad Bunny.

Tatiana Roust