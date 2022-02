Música

El especial, titulado “The Weeknd x The Dawn FM Experience” y basado en el reciente álbum de estudio de Abel Tesfaye, llegará al servicio de streaming el sábado 26 de febrero. Descrito como un “especial inmersivo”, el programa de televisión también se publicará como un EP de ocho pistas en directo en la plataforma Amazon Music. Hablando del proyecto, creado por The Weeknd junto a La Mar C. Taylor, y dirigido por Micah Bickham, el cantante dijo: “Estoy extasiado de asociarme con Amazon para estrenar el especial de televisión en vivo más elaborado que he hecho nunca”. “Bienvenidos a la siguiente fase de ‘Dawn FM’: un purgatorio de otro mundo en el que la actuación en vivo, el teatro y el arte escénico colisionan para una noche de discoteca”.

next phase has begun… Dawn FM Experience premieres February 26 on @PrimeVideo pic.twitter.com/yxAjZPtruD — The Weeknd (@theweeknd) February 21, 2022

‘Dawn FM’, el quinto álbum de estudio de The Weeknd, salió a la venta el mes pasado (7 de enero) y es la continuación de su álbum de 2020 ‘After Hours’. Abel ha insinuado que el nuevo álbum podría formar parte de una “trilogía” de discos. Los fans han especulado desde entonces con que ‘Dawn FM’ es su segunda parte, con un tercer álbum actualmente en preparación para completarlo. El album del que su misma artista se había burlado durante mucho tiempo antes de su llegada, cuenta con apariciones de invitados de la talla de Tyler, The Creator, Oneohtrix Point Never y Lil Wayne. También cuenta con la narración del actor Jim Carrey, que elogió el disco como “profundo y elegante” antes de su lanzamiento.

María Eugenia Gill