El álbum estará disponible desde el 3 de septiembre

Ronnie Wood and the Ronnie Wood Band regresan al blues con la segunda entrega de su trilogía de álbumes en vivo: ‘Mr Luck – A Tribute to Jimmy Reed: Live at the Royal Albert Hall’.

El álbum de 18 canciones, que será lanzado por BMG el 3 de septiembre, presenta a The Ronnie Wood Band que incluye a Mick Taylor (ex The Rolling Stones) con increíbles invitados especiales: Bobby Womack, Mick Hucknall y Paul Weller, y rinde tributo a uno de de los héroes musicales e influencias principales de Ronnie: el pionero del electric blues de Mississippi Jimmy Reed.

Grabado en vivo en una noche memorable en el Royal Albert Hall el 1 de noviembre de 2013, este álbum cuenta con impresionantes temas como “Good Lover” y “Ghost of A Man”. Con una portada de álbum única creada especialmente por Ronnie, Mr Luck estará disponible digitalmente, CD, vinilo y como un hermoso vinilo azul ahumado de edición limitada..

Podes escuchar “Good Lover” (ft. Mick Taylor) acá

Yamila Pagani