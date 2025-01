Música

El guitarrista de la banda irlandesa contó además que podría haber nuevos shows este año.

En una reciente entrevista, en el podcast SodaJerker on Songwriting, The Edge confirmó que el nuevo material de U2 podría lanzarse “muy pronto” y, no conforme con eso, la banda podría organizar algunos conciertos en vivo.

“Es posible que pronto saquemos una nueva canción, de la que oirán hablar. No puedo decir nada más. Estamos en un gran momento creativo”, expresó el guitarrista.

Además, contó que la banda adquirió la rutina de presentarse trabajos terminados entre ellos durante el proceso creativo. “He estado trabajando en mucho material y ahora que estamos haciendo algunas sesiones de U2 con ese material, parece que está dando sus frutos”, siguió The Edge, y agregó: “Aún podríamos terminar cambiándolo mucho, pero no vamos a perder el tiempo en una idea que nunca iba a funcionar”.

Recordemos que el último lanzamiento de la banda fue en 2023, el single “Atomic City”. Si bien en el 2024 la banda compartieron material inédito del 2004 -la canción “Happiness” -, grabada durante las sesiones del disco How To Dismantle An Atomic Bomb.

En relación a la posibilidad de realizar una gira durante el 2025, The Edge comentó lo siguiente: “Esperamos poder hacer algunos shows. Hicimos una gira por Las Vegas, que fue fantástica, pero no pudimos ver mucho del mundo. Estamos ansiosos por conectarnos con nuestros fanáticos donde viven, en lugar de que ellos tengan que venir a nosotros”.