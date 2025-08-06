El Instituto Nacional de Prevención Sísmica reportó un movimiento telúrico a las 3:05 de este miércoles .

El temblor fue de 2.7 de magnitud y 43 km de profundidad con epicentro a 11 km al Sur de Andalgalá.

Artículo anteriorCatamarca ganó la convocatoria “Código Cultura” con un videojuego educativo sobre Juan Alfonso Carrizo
Artículo siguienteLedesma a legisladores nacionales: “Cada traición será recordada”
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor