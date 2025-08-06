Inicio Centro Temblor en Catamarca CentroDestacados Temblor en Catamarca Por Catamarca Provincia - 06/08/2025 El Instituto Nacional de Prevención Sísmica reportó un movimiento telúrico a las 3:05 de este miércoles . El temblor fue de 2.7 de magnitud y 43 km de profundidad con epicentro a 11 km al Sur de Andalgalá. Artículos relacionadosMás del autor Ya se ejecuta el Plan de Asfaltado en Valle Viejo Deliveries lograron frenar proyecto de ley oficialista de «cobro de tributos» Luis Barrionuevo: «A Javier Milei se le está escapando la tortuga»