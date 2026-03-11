El espacio de aprendizaje “Creá tu método de estudio” invita a participar de una actividad que tiene como finalidad construir y reforzar el hábito de la lectura, bajo el nombre “Sostenida, una lectura en red: técnicas de lectura académica”.

El taller se dictará en Biblioteca Provincial Dr Julio Herrera, ubicada en San Martín 459, y el encuentro será por única vez el día martes 31 de marzo de 9 a 12 horas.

En la oportunidad la profesora y coaching Gabriela Avila dictará de forma gratuita, y con cupos limitados, este taller dirigido a estudiantes universitarios o de terciaria proponiendo un entrenamiento para lograr comprender los textos expositivos propios del nivel superior.

Para más información e inscripciones, consultar escribiendo al 3834-288209, o por instagram a @creatumetododeestudio.