Con el objetivo de optimizar los tiempos de intervención y unificar criterios de asistencia, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la Capital, Gabriela Molina, y la directora de Capacitación, María Ibarra, mantuvieron un encuentro estratégico con el secretario de Seguridad de la Provincia, Dr. Gastón Venturini. El foco principal de la reunión fue fortalecer la articulación operativa entre el programa municipal Punto Violeta y la fuerza policial.

Durante el encuentro, Molina recordó el acuerdo impulsado por el intendente Gustavo Saadi, que integra el sistema de emergencias 911 con las demandas recibidas en la Línea 144. «Trabajamos de manera acertada, pero en un área tan sensible siempre hay aspectos por optimizar. La clave es aunar criterios para dar una respuesta humana y técnica ante el gran número de llamados que recibimos», explicó la funcionaria.

Uno de los puntos más críticos tratados fue la gestión de los dispositivos de alerta. María Ibarra aportó una cifra que refleja la magnitud de la tarea: «Solo en la Capital, 1.400 personas cuentan con el Botón Antipánico instalado». Ante esta creciente demanda, se subrayó la necesidad de que el accionar policial sea inmediato una vez activada la alerta, garantizando que el patrullaje llegue al lugar de los hechos en el menor tiempo posible.

Por su parte, el Dr. Venturini mostró total predisposición para poner a disposición todas las herramientas de la Secretaría de Seguridad: «La reunión fue sumamente positiva; necesitamos seguir trabajando y, sobre todo, capacitándonos permanentemente en una temática tan prioritaria como la violencia de género», concluyó.

Esta alianza interinstitucional fue impulsada por los gobiernos municipal y provincial para construir una ciudad más segura, donde la tecnología y la fuerza pública actúen como un verdadero escudo protector para las víctimas.