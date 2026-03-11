Por tercer año consecutivo, estudiantes del Sistema Educativo Municipal obtuvieron resultados destacados en los exámenes internacionales de inglés de la Universidad de Cambridge, consolidando el impacto del Programa Municipal de Inglés (PMI) como una de las políticas educativas más innovadoras de la ciudad.

Según los reportes oficiales remitidos por la Universidad de Cambridge, 120 estudiantes de nivel primario participaron de esta instancia de evaluación internacional Pre A1-Starters, y alcanzaron resultados de excelencia, equivalentes e incluso superiores al promedio mundial en distintas habilidades del idioma. uno de los datos más relevantes se registró en la competencia de Reading & Writing (lectura y escritura), donde los alumnos lograron un 85% de desempeño máximo.

Este resultado supera ampliamente el promedio registrado en la República Argentina, que fue del 58%, y también el promedio mundial, que se ubicó en 45%, lo que posiciona al sistema educativo municipal entre los desempeños más destacados en esta evaluación internacional.

Asimismo, el análisis comparativo de las distintas cohortes del SEM que accedieron a estas evaluaciones internacionales permite observar un proceso sostenido de mejora en los aprendizajes, reflejo de una política educativa que apuesta a la continuidad pedagógica y al fortalecimiento de las trayectorias formativas de los estudiantes.

El intendente de la ciudad, Gustavo Saadi, destacó que estos resultados reflejan el valor de sostener políticas educativas a largo plazo. “Cuando decimos que la educación es una prioridad, lo demostramos con hechos. estos resultados muestran que la educación pública municipal puede alcanzar estándares internacionales cuando hay decisión política, planificación y una inversión sostenida en nuestros estudiantes y docentes”, expresó.

En la misma línea, la coordinadora del Programa Municipal de Inglés, Esp. Patricia Lobo, subrayó el valor pedagógico de estos resultados: “Los datos que hoy vemos son producto de un proceso sostenido de trabajo pedagógico en las escuelas.

“Detrás de cada evaluación internacional hay docentes que planifican, acompañan y sostienen diariamente los procesos de aprendizaje. los desempeños de excelencia alcanzados por nuestros estudiantes son también un reconocimiento al compromiso y a la profesionalidad del equipo docente del sistema educativo municipal”, señaló.

Expansión al Nivel Secundario

El Programa Municipal de Inglés también avanzó en su implementación en el nivel secundario. Desde 2024 el programa fue extendido oficialmente para garantizar continuidad pedagógica entre niveles, con actualización de la propuesta curricular, talleres de intensificación del idioma, certificaciones progresivas A1 y A2, y simulacros de exámenes internacionales.

En 2025, además, se dio un paso significativo con la realización del English Skills Test de Cambridge en modalidad virtual-digital, convirtiendo al sistema educativo municipal en uno de los primeros del país, y pionero en la provincia, en implementar certificaciones internacionales completamente digitales. en esta instancia participaron 70 estudiantes del nivel secundario.

A su vez, 128 alumnos obtuvieron certificaciones a través de talleres extracurriculares de intensificación, mientras que más de 700 estudiantes de secundaria han sido alcanzados por el programa desde su implementación.

Detalle

Una política educativa que alcanza a más de 2.000 estudiantes por año escolar

Actualmente el Programa Municipal de Inglés impacta en:

* 1.200 estudiantes de nivel primario por año

* Más de 700 estudiantes de nivel secundario

* Más de 2.000 alumnos por ciclo lectivo con una carga horaria ampliada a seis horas semanales de inglés

* 5.800 libros entregados en los últimos tres años

El fortalecimiento del programa también incluyó la formación docente. Durante 2025, 15 docentes del Sistema Educativo Municipal aprobaron el Teaching Knowledge Test (TKT), certificando sus competencias metodológicas bajo estándares internacionales.

El PMI llegará al Nivel Inicial

Como parte de la consolidación del modelo educativo municipal, en 2026 el Programa Municipal de Inglés comenzará a implementarse también en salas de 5 años del nivel inicial, incorporando el aprendizaje temprano del idioma en la trayectoria educativa de los estudiantes.

El objetivo es garantizar una formación continua en lengua extranjera desde la primera infancia hasta el egreso del nivel secundario, fortaleciendo habilidades lingüísticas, cognitivas y comunicativas desde edades tempranas.

Desde el municipio destacaron que estos resultados reflejan la consolidación de un modelo educativo propio, basado en la formación docente permanente, el acompañamiento pedagógico, la evaluación externa y la ampliación de oportunidades educativas para todos los estudiantes.