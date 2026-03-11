El encuentro, del que participaron otros gobernadores y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se llevó a cabo en la sede del Bank of America.

El gobernador Raúl Jalil participó de un encuentro en la sede del Bank of America de Nueva York, en el marco de la Argentina Week, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni y los gobernadores de Corrientes, Juan Pablo Valdés; San Juan, Marcelo Orrego; Jujuy, Carlos Sadir; y Neuquén, Rolando Figueroa; y con el Ministro de Hacienda de Chaco, Alejandro Abraam, en representación del Gobernador Leandro Zdero.

Las imágenes fueron compartidas por un comunicado oficial difundido por el Gobierno nacional. «En un cambio de era en la relación de las provincias con el resto del mundo, donde los gobernadores son ahora protagonistas del proceso para captar inversiones, el Jefe de Gabinete Adorni coordinó la derivación, por parte del Gobierno Nacional hacia cada provincia, de las consultas, proyectos y análisis de inversión de empresarios estadounidenses surgidos durante el evento», manifestaron.