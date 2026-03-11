Artesanos catamarqueños participaron recientemente en destacados encuentros nacionales del sector con el acompañamiento de la Dirección de Artesanías, Diseño y Fábrica de Alfombras de la provincia, fortaleciendo la difusión del trabajo artesanal local.

Del 12 al 16 de febrero, en la ciudad de Colón, Entre Ríos, se realizó la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, uno de los eventos más importantes del país en su rubro. En representación de Catamarca participaron Sergio Cano, en el rubro madera, y Germán Ares, quien trabaja combinando madera y cuero.

Asimismo, los días 5, 6 y 7 de marzo se desarrolló el Encuentro Nacional de Artesanos Cahuané en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, donde participaron las artesanas textiles Guillermina Zárate y Mónica Aguilar.

En este evento, además de formar parte de la feria, ambas artesanas fueron seleccionadas para integrar la muestra institucional dedicada este año a Prendas Textiles, un espacio que reúne piezas de excelencia de todo el país. Entre las obras elegidas se encuentran un poncho de vicuña a rayas de Guillermina Zárate y un poncho de oveja a rayas de Mónica Aguilar, teñido con tintes naturales como palta, palo de mora, eucaliptus de hojas redondas, pupo, sacanza y cáscara de algarrobo. También se destaca un chal teñido con cáscara de cebolla, trabajado con hilos de llama mediante la técnica de fieltro.

La presencia de artesanos catamarqueños en estos espacios nacionales reafirma el valor cultural, técnico e identitario de las producciones artesanales de la provincia.