Desde las 18,30 horas

La Casa de la Puna será escenario de una nueva propuesta este viernes 30, a las 18:30 horas, con la realización del taller de llavero en marroquinería, una actividad gratuita pensada para disfrutar en familia, en el marco del ciclo “El Verano va con vos”, impulsado por la Municipalidad de la Capital a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

El taller estará a cargo de Cristina Barreto, quien adelantó que se trata de una experiencia práctica, orientada a que cada persona pueda diseñar y llevarse a casa una pieza única: “Vamos a enseñar a hacer un llavero básico. La gente va a trabajar con el cuero, mostraremos cómo se corta, cómo se arma y luego cada participante va a ensamblar, lijar y engrasar el material para lograr terminaciones prolijas”, explicó.

Durante la jornada, los asistentes contarán con todos los materiales necesarios, previamente preparados, y recibirán acompañamiento en cada etapa del proceso. Además, se realizará una pausa con una merienda para compartir un momento de descanso y recreación,

La actividad es sin costo, con inscripción previa al teléfono 383 466-5029, y está pensada como un espacio creativo, educativo y recreativo para vecinos y turistas.

Desde la organización destacaron que este tipo de propuestas buscan fortalecer la generación de espacios recreativos y turísticos, y generar experiencias participativas para toda la comunidad, consolidando a la Casa de la Puna como un punto de encuentro durante la temporada de verano.

Para más información sobre todas las actividades, se puede consultar en la web www.sfvc.travel o en las redes sociales oficiales: SFVC Turismo.