La diputada Alicia Paz de la Quintana, presento Proyecto de Ley que propone la adhesión provincial a la Ley Nacional N.º 27.733, conocida como” Ley Johanna”, que establece derechos y procedimientos médico-asistenciales ante la muerte perinatal.

La iniciativa busca garantizar en todo el sistema público de salud provincial una atención humanizada, respetuosa y empática hacia las mujeres y personas gestantes y sus familias que atraviesan la dolorosa vivencia de una pérdida gestacional o perinatal.

La Ley Nacional N.º 27.733, sancionada en 2023, reconoce el derecho al trato digno, a recibir información clara de lo sucedido, al acompañamiento psicológico, y al respeto por las creencias, decisiones y tiempos de cada familia, además de promover la capacitación del personal de salud para un abordaje integral de estas situaciones.

La adhesión de la Provincia de Catamarca permitirá contar con un marco legal uniforme en todos los establecimientos de salud públicos, fortaleciendo la calidad de atención y evitando situaciones de desprotección, destrato o revictimización en momentos de extrema vulnerabilidad.

La diputada, destacó que este proyecto no solo aborda una cuestión sanitaria, sino que pone en el centro la dignidad humana, el respeto y la empatía, reafirmando el rol de un Estado presente que acompaña a las familias incluso en los momentos más difíciles.