La empresa Solid AERO, con sede en Ankara (Turquía), ha presentado un dron de navegación que puede operar a ras del mar en condiciones extremas. Denominado TALAY, este dispositivo aéreo no tripulado transporta hasta 30 kilos de sensores o municiones, vuela a tres metros sobre el nivel del mar, opera sigilosamente, puede alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora y está considerado como el primer dron multipropósito de vuelo a ras del mar.

Entre sus características destaca que, TALAY ofrece una autonomía de aproximadamente tres horas, puede operar de forma autónoma o con un operador y es capaz de realizar misiones de patrullaje, ataque, reconocimiento o carga. Además, como gran novedad respecto al resto de drones existentes, funciona como ‘ekranoplano’, es decir, vuela justo por encima de la superficie del agua para aprovechar el fenómeno aerodinámico ‘efecto suelo’ y generar sustentación.

Por otro lado, TALAY está diseñado para despegar y sobrevolar el mar. Asimismo, gracias a su diseño y propiedades técnicas, puede atacar de forma silenciosa y rápida porque dispone de una maniobrabilidad ágil.

También, su sistema de propulsión está equipado con un motor eléctrico y una batería de polímero de litio, tiene un alcance de comunicación de hasta 200 kilómetros, es capaz de realizar un ataque portuario y derribar buques enemigos desde arriba, está equipado con alas plegables, e incluso integra un sistema que está impulsado por inteligencia artificial para otorgar una precisión inigualable.

TALAY opera con sigilo gracias a su tamaño compacto

TALAY está optimizado para las misiones marítimas y costeras gracias a su envergadura de tres metros y longitud de 2,8 metros. Además, emite una señal de baja intensidad, puede equiparse con munición, tiene una sección transversal de radar baja, puede realizar misiones precisas con enlaces de datos avanzados y coordenadas precargadas, e incluso emplea una unidad de control de vuelo de última generación que está potenciado por inteligencia artificial.

En lo que respecta a la carga que puede transportar, TALAY puede llevar cargas explosivas equivalentes a la de misiles antibuques convencionales que son más pequeños.

Por otra parte, es importante mencionar que fue desarrollado para ser utilizado en operaciones a baja altitud sobre el mar, teniendo en cuenta que se presentó en la Feria Internacional de la Industria de Defensa (IDEF 2025) en Estambul.

