AGOSTINA MAZA IBÁÑEZ

La nueva presidenta de la JR convocó a todos los jóvenes a trabajar juntos para fortalecer a la UCR de cara a las elecciones.

Luego de ser electa como la nueva presidenta de la Juventud Radical, Agostina Maza Ibáñez analizó el triunfo de la alianza que encabezó sobre el espacio opositor “Renovación Radical”. En este marco, llamó a todos los jóvenes a “trabajar todos juntos”.

“Es un orgullo y una gran responsabilidad ser electa para conducir los destinos de la Juventud Radical. Es un voto de confianza al equipo de trabajo que se viene construyendo en la provincia para pelear por los derechos, por lo que nos merecemos” sostuvo la joven dirigente de “la Causa de la Juventud”, que incluye a las líneas internas Celeste, FAPRA, MIRA, Radicales en Acción, MORADA y Vanguardia.

“Venimos trabajando hace mucho y nuestra generación entiende que somos partido abierto, por eso hubo elecciones internas. Pasaron las elecciones y es hora de trabajar todos juntos”, resaltó.

Más adelante, Maza Ibáñez afirmó: “Somos una generación que no está contaminada por las cosas que la política se mezcla con maniobras antiguas; nosotros estamos convencidos del trabajo conjunto; convocamos a la lista opositora y la idea es convocarlos para trabajar en las próximas elecciones”.

Sobre las próximas elecciones dijo: “La idea de nuestro proyecto político no solo es instalar jóvenes, sino presentar un proyecto político generacional que pueda representar, aggiornar a la provincia al partido y adaptarlo al siglo XXI; si bien hay muchas falencias en el gobierno actual, queremos aportar para que la provincia mejore. La idea es que los jóvenes tengamos oportunidades reales, que dejemos de ser rehenes de los gobiernos de turno. Lamentablemente el 70% de los jóvenes entre 20 y 30 años depende de la administración pública; no podemos hablar si de eso depende tener o no trabajo, las oportunidades se dan según el color político”.

“Los jóvenes hoy queremos ser independientes, autónomos, generar nuestros propios ingresos; necesitamos esas herramientas para proyectar un futuro en la provincia” concluyó.

“La Causa de la Juventud” se impuso en 15 de los 16 departamentos de la provincia y obtuvo el 65% de los votos. La elección interna tuvo una participación del 45% de los afiliados habilitados para votar.

Apoyo de Fama

Por su parte, el senador nacional y referente de la línea interna Raúl Alfonsín, Flavio Fama, resaltó el trabajo de la lista “Renovación Radical” donde su espacio formó parte.

“Quiero felicitar a los candidatos de nuestra lista y a los amigos de los otros espacios, Leandro Alem y Evolución, que formaron parte de la alianza por el enorme esfuerzo y compromiso con que trabajaron para llevar el mensaje a los jóvenes de toda la provincia”, posteó el legislador en su cuenta de Instagram, donde agregó una foto de los candidatos de la lista opositora.

Posteriormente también felicitó a la alianza triunfadora y le deseó “el mayor de los éxitos en este camino que hoy emprenden”.

“Es un orgullo para todos nosotros haber superado la minoría requerida de participación en la provincia y eso es el fruto de la militancia de nuestros jóvenes que están decididos a sacar este país adelante. Cuenten conmigo!”, dijo en apoyo a “Renovación Radical”.

Felicitaciones

La flamante presidenta de la JR local recibió las felicitaciones de varios dirigentes mayores como los diputados Luis Lobo Vergara, Juana Fernández, Natalia Herrera, entre otros.

También se sumó la presidenta de la JR Argentina, Valeria Pavón; la intendenta de La Rioja Capital, Inés Brizuela y Doria, entre otros dirigentes.

Fuente: El Chasqui Digital