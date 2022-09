POR LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES

El ala “corpaccista” habría impuesto al diputado Ramón Figueroa Castellanos por sobre el exministro Gustavo Aguirre. Se habla de rupturas en el bloque del Frente de Todos.

Finalmente, el diputado y presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados provincial, Ramón Figueroa Castellanos, fue elegido como presidente de la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales y de Juicio Político. No obstante, su designación terminó de hacer explotar la interna dentro del bloque oficialista.

Sucede que, al parecer, su nombramiento no surgió del consenso entre todos los legisladores del FT que integran la comisión, sino una imposición de una mayoría vinculada a la senadora nacional y presidenta del PJ, Lucía Corpacci.

Anteriormente, la discusión en el oficialismo para encontrar el reemplazo de Augusto Barros al frente de Asuntos Constitucionales se centraba en los nombres de Analía Brizuela, secretaria de la comisión y aliada del FT, y el ingresante Gustavo Aguirre. Pasaron los días y el oficialismo no lograba ponerse de acuerdo. Luego de un mes sin que se pueda reunir la comisión, surgió el nombre de Figueroa Castellanos.

La designación del presidente del bloque al frente de la comisión habría sido informada no como una opción, sino como una orden a los miembros del bloque. Una versión afirma que la designación vino de los altos mandos del Partido Justicialista, mientras que otra señala que, en realidad, la tomaron las autoridades de la Cámara de Diputados y del bloque oficialista que pertenecen al sector “corpaccista”. Cualquiera sea el caso, no cayó bien y acrecentó las desconfianzas entre los diputados del FT.

Como ya se informó, la comisión está integrada por siete oficialistas: Stella Nieva, Gustavo Aguirre, Cecilia Guerrero, Ramón Figueroa Castellanos, Paola Fedeli, Adriana Díaz y Analía Brizuela. También está Marina Andrada de Consenso Federal (que siempre acompaña al oficialismo). Mientras que de la oposición están Tiago Puente, Silvana Carrizo, Natalia Herrera y Luis Fadel.

Ayer, cuando debía reunirse la comisión, primeramente lo hicieron los miembros del oficialismo. De acuerdo a lo que se conoce, en ese encuentro previo se informó que Figueroa Castellanos era el presidente. Luego entraron los opositores y se avanzó con el análisis de los proyectos en un clima de extrema tensión. Pasaron los minutos y algunos diputados del oficialismo comenzaron a levantarse, después lo hicieron los radicales y la Comisión quedó sin quórum.

Pero el malestar con la imposición no quedó solo en los miembros no corpaccistas de la comisión, sino que se extendió a otros legisladores del bloque que no responden a la senadora nacional, que ya vienen molestos con algunas decisiones de parte de las autoridades de la Cámara.

En el bloque, además de los “corpaccistas”, hay diputados que responden al intendente Gustavo Saadi, al gastronómico Luis Barrionuevo, al ministro de la Vivienda, Fidel Sáenz, y a la Renovación Peronista (espacio que tenía como referente al exministro de Gobierno Jorge Moreno y al actual presidente de YMAD, Fernando Jalil).

En este contexto y por estas horas se hablaba de que el bloque podría partirse y conformarse un “interbloque” donde exista otra expresión que defienda al Gobierno provincial de las críticas de la oposición pero que no tenga que responder a ninguna imposición.

Ésta no es la primera vez que la unidad en el bloque oficialista se vio comprometida. Ya en 2020, el bloque oficialista tenía un grupo de diputados “díscolos” encabezados por Verónica Mercado, que si bien defendía a la gestión provincial, había ocasiones en la que no votaba junto a la mayoría oficialista.

Tampoco es la primera vez que salen a la luz molestias de algunos diputados oficialistas con la conducción de la Cámara y del bloque.

Fuente: El Chasqui Digital