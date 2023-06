En el ámbito de la Municipalidad de la Capital, tanto el Ejecutivo Municipal como

del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), avanzan con las

conversaciones a los fines alcanzar una recomposición salarial para la segunda

mitad del año.

Si bien las partes se estuvieron reuniendo en la semana, la oferta acercada por la

comuna y puesta a consideración de los empleados municipales no fue aceptada,

por lo que se empezó a deslizar la posibilidad de recurrir a medidas de fuerza para

lograr un incremento salarial.

Luis Álamo, secretario general del SOEM, dio a conocer que en la reunión

mantenida ayer les transmitieron a las autoridades municipales el rechazo a la

propuesta de una recomposición salarial del 20%. Según explicó el gremialista, el

pasado miércoles hubo una reunión de delegados adonde se les informó del

ofrecimiento del 20%, es decir un 10% para junio y otro 10% para julio, y la

respuesta de los delegados fue “una negación total” a lo ofrecido.

Llegado el caso, no hay un acuerdo entre las partes. El secretario general del

SOEM sostuvo que lo que ellos esperan es que la propuesta mejore. “Si nosotros

no llegamos a buen puerto en las negociaciones, no nos queda otra a los

trabajadores que tomar una medida de acción directa, sería llegar a un paro de

nuevo”. Seguidamente, precisó que, de llegar a esta situación, se estaría volviendo

a paro luego de un año.

En otro orden de cosas y respecto cuál sería la cifra o porcentaje que podría ser

beneficioso para los trabajadores, el titular del SOEM mencionó que “los

trabajadores necesitan un 40%, que es lo que planteamos oficialmente”.

Si bien el tema principal de conversación en las reuniones entre el SOEM y la

comuna es el salarial, también se abordan otras cuestiones que preocupan al

empleado municipal.

Finalmente, sobre el pedido de un bono, Álamo enfatizó: “No queremos bono,

sabemos que es pan para hoy, hambre para mañana. Los trabajadores necesitan

una buena recomposición salarial para poder llegar a fin de mes”.