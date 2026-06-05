La nueva funcionalidad avisará con un mes de antelación a los afiliados empadronados en programas especiales sobre la caducidad de sus coberturas. El objetivo es agilizar el reempadronamiento y evitar la interrupción de los beneficios.

En la continuidad de sus políticas de modernización y optimización de servicios, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) incorporará a partir de la próxima semana un sistema de alertas y notificaciones automáticas a través de su aplicación OSEP Móvil Catamarca. La medida está diseñada especialmente para los beneficiarios que forman parte de los distintos planes y programas especiales del organismo, como el Programa Integral de Diabetes, el Plan de Celiaquía y el Programa de Obesidad, entre otros.

A través de esta nueva herramienta, los usuarios recibirán un recordatorio personalizado directamente en sus teléfonos celulares con al menos un mes de anticipación al vencimiento de su inscripción vigente. Esta alerta temprana permitirá a los afiliados reunir la documentación médica y los requisitos necesarios con la antelación suficiente, garantizando el reempadronamiento en tiempo y forma y evitando cualquier tipo de demora o corte preventivo en sus coberturas esenciales.

Para acceder a este beneficio, desde la institución se recuerda que es fundamental tener descargada la última versión de la aplicación OSEP Móvil Catamarca y contar con los permisos de notificaciones activados en el dispositivo móvil. Asimismo, las áreas técnicas informaron que ya se trabaja en la ampliación de este sistema para incluir alertas vinculadas a otros trámites administrativos y gestiones generales dentro de la obra social.

Esta nueva función se suma a una serie de actualizaciones que OSEP viene implementando en su plataforma digital con el fin de transformarla en una vía de comunicación directa y transparente con sus afiliados. Entre las mejoras más recientes de la aplicación se destacan la incorporación del historial de medicamentos en tiempo real, el acceso al token y credencial digital sin conexión, notificaciones de ingreso y alta de internaciones, el pago de autorizaciones a través de Mercado Pago, entre otras.

De esta manera, la obra social avanza en la consolidación de la herramienta móvil como un pilar fundamental en la transparencia y modernización del sistema de salud provincial.